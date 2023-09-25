Французский политик назвал позором почести украинскому нацисту в Канаде

По словам Флориана Филиппо, режим президента Украины Владимира Зеленского "продолжает прославлять коллаборационистов"

ПАРИЖ, 25 сентября. /ТАСС/. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо считает постыдным чествование украинского нациста в канадском парламенте с участием президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Канады Джастина Трюдо. Об этом он написал на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

"Это позор! Зеленский и Трюдо стоя аплодировали украинскому ветерану войск СС, - отметил Филиппо. - Режим Зеленского продолжает прославлять коллаборационистов и не избавляется от неонацистов в рядах украинской армии. Комментарии излишни".

Ранее агентство Associated Press опубликовало фотографии, на которых видно, что во время выступления Зеленского в парламенте Канады 22 сентября собравшиеся поприветствовали 98-летнего украинского нациста, в годы Второй мировой войны служившего в 1-й украинской дивизии, носившей также название дивизии СС "Галиция". Один из снимков подписан: "Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо приветствуют Ярослава Хунку, который служил в 1-й украинской дивизии во время Второй мировой войны, а затем эмигрировал в Канаду".

Дивизия СС "Галиция" была сформирована из жителей Западной Украины в 1943 году. В июле 1944 года была почти полностью уничтожена в сражении под Бродами, затем была переформирована и использовалась Германией на Восточном фронте. В апреле 1945 года была выведена из состава войск СС, переименована в 1-ю украинскую дивизию и вошла в состав Украинской национальной армии. В мае ее военнослужащие сдались войскам Великобритании и США.