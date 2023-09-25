В Молдавии заявили, что Россия попытается вмешаться в предстоящие местные выборы

По словам президента республики Майи Санду, Молдавия готовится к этому

КИШИНЕВ, 25 сентября. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду считает, что Россия предпримет попытку вмешаться в ход предстоящих 5 ноября в республике всеобщих местных выборов.

"К сожалению, я уверена, что Россия попробует вмешаться в наши выборы", - сказала она в эфире телеканала TV8. "Это происходит не только в нашей стране, но и в других странах, где более сильно государство", - утверждала молдавский лидер. "Мы готовимся к этому, все наши учреждения - ЦИК, Служба информация и безопасности и другие организации, которые отвечают за безопасность, - следят, чтобы не было подкупа избирателей, чтобы законодательство в части, касающейся финансирования партий и кампаний, было соблюдено", - сообщила она. Коснувшись темы вмешательства, Санду упомянула недавний арест полицией нескольких депутатов от оппозиционной партии "Возрождение", которых подозревают в незаконном получении финансовых средств для своей политической силы.

Летом прошлого года в стране начались массовые акции протеста, участники которых требуют отставки Санду и правительства, сформированного ее Партией действия и солидарности, а также проведения досрочных выборов в парламент. Они обвиняют власти в неспособности справиться с экономическим кризисом и падением уровня жизни. Согласно опубликованному на этой неделе отчету правительства, уровень бедности в Молдавии в 2022 году возрос с 24,5% до 31,1%, что стало самым высоким показателем за последние 10 лет. Уровень инфляции в стране в прошлом году впервые за 20 лет превысил 30%, тарифы на газ за два года увеличились в семь раз, а электроэнергия подорожала в три раза.

Со своей стороны Санду обвинила организаторов антиправительственных акций в подготовке государственного переворота, спецназ полиции ликвидировал палаточный городок протестующих, который находился в центре Кишинева, были закрыты телеканалы оппозиции, против ее лидеров возбуждены уголовные дела. По предложению президента в стране создан центр информационного противодействия "Патриот". Его работа, как заявила Санду, будет направлена против России, которая якобы причастна к информационным атакам, а также "изменников родины", блокирующих курс на евроинтеграцию.