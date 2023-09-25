Белый дом направил Украине перечень реформ, необходимых для продолжения военной поддержки

В частности, от Киева требуют провести либерализацию цен на газ и электроэнергию

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Заместитель помощника президента США по национальной безопасности Майкл Пайл направил украинскому руководству письмо с перечнем реформ, которые Киеву необходимо провести для дальнейшего получения военной помощи. Об этом сообщило издание "Украинская правда", опубликовав текст письма.

В документе под названием "Перечень приоритетных реформ. Реформы, связанные с условиями оказания помощи от США", в частности, от Киева требуют провести либерализацию цен на газ и электроэнергию, что, по мнению авторов, должно обеспечить "финансовую устойчивость компаний и операторов". Также предполагается расширение наблюдательного совета компаний "Укрэнерго" и "Нафтогаз" на одного человека, однако не уточняется, гражданами каких стран должны стать новые члены советов.

Кроме того, Киеву предписывают усилить Национальное антикоррупционное бюро Украины, которое должно получить право на прослушивание и "исключительные полномочия по расследованию резонансных коррупционных дел". В противовес этому должна быть реформирована Служба безопасности Украины, в ведении которой предполагается оставить контрразведывательную работу, борьбу с терроризмом и киберпреступностью.

Украинскому руководству также предписывают принять законопроект, который должен восстановить обязательное декларирование активов для всех государственных служащих и судей. В случае его принятия, по задумке авторов, госслужащие Украины будут обязаны отчитаться не только за 2022 год, но и за 2021-й. Также Киев должен сформировать новый наблюдательный совет при государственном концерне "Украинская оборонная промышленность" и привести государственные закупки вооружения в соответствие со стандартами НАТО, обеспечив "прозрачность, подотчетность и конкуренцию в сфере оборонных закупок".

Также в списке требований Вашингтона реформа таможенной и пограничной служб Украины, национальной полиции и министерства обороны, реорганизация Бюро экономической безопасности, Высшего антикоррупционного суда и другие пункты. Отмечается, что Киев должен выполнить предписанные ему обязательства в течение 18 месяцев.

Эти требования США в своем телеграм-канале уже прокомментировал депутат Верховной рады Ярослав Железняк. Он акцентировал внимание на том, что письмо Вашингтон отправил не только в Киев, но и в координационную платформу доноров Украины, в которую входят страны Европейского союза и G7. По его мнению, следующим шагом должна стать "синхронизация требований в меморандумах и условиях финансирования", после чего Киев будет ограничен в получении финансовой помощи от остальных западных партнеров. "Деньги в обмен на реформы", - резюмировал Железняк.