Суд отказался отстранить замглавы Минагрополитики Украины, обвиняемого в хищениях

Решение может быть обжаловано в течение пяти суток, отметило издание "Громадское"

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Высший антикоррупционный суд Украины отказался отстранить от должности первого заместителя министра аграрной политики и продовольствия страны Тараса Высоцкого. Об этом сообщает украинское издание "Громадское".

Решение суда может быть обжаловано в течение пяти суток. Отмечается, что ходатайство об отстранении чиновника поступило от Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

В августе Высоцкому было предъявлено обвинение в хищении средств на сумму 62,5 млн гривен ($1,7 млн) при закупке продуктов питания для обеспечения нужд населения. Министерство аграрной политики выступило с заявлением, в котором отрицались эти обвинения. В ведомстве отметили, что суть обвинений сводится к тому, что Высоцкий согласовал в период с марта по апрель 2022 года для областных военных администраций счета на оплату закупки у двух фирм макаронных изделий импортного производства. Следствие считает, что стоимость этих изделий была завышена, в результате чего государству был нанесен ущерб на сумму 62,5 млн гривен. Но в министерстве полагают, что следователи НАБУ не учли, что условия договоров не определялись подозреваемым, поскольку заключались представителями областных администраций.

Тогда же, в августе, Высший антикоррупционный суд Украины избрал Высоцкому меру пресечения в виде залога в размере 805 тыс. гривен ($22 тыс.).