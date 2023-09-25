В Канаде заявили, что Трюдо и Зеленский лично не встречались с украинским нацистом

Лидер правительства страны в Палате общин Карина Гулд отметила, что ветерана дивизии СС "Галиция" пригласил спикер Палаты общин Энтони Рота, не поставив об этом в известность "ни правительство Канады, ни украинскую делегацию"

ОТТАВА, 25 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент Украины Владимир Зеленский лично не встречались с украинским нацистом, которому были оказаны почести в канадском парламенте во время визита украинского лидера в Канаду 22 сентября. Об этом заявила лидер правительства Канады в Палате общин (нижняя палата парламента) Карина Гулд .

"Этому лицу [нацисту Ярославу Хунке] не был предоставлен доступ ни к президенту Украины, ни к премьер-министру этой страны", - утверждала она в ходе заседания парламента. Гулд добавила, что ветерана дивизии СС "Галиция" (также известна как "Галичина") пригласил спикер Палаты общин Энтони Рота, не поставив об этом в известность "ни правительство Канады, ни украинскую делегацию".

Ранее в социальных сетях появилась фотография, сделанная родственниками Хунки, на которой видно, что он сидит в одной из приемных, предположительно, канадского парламента. Согласно подписи к фотографии, Хунка ожидал встречи с Трюдо и Зеленским.

Скандал с появлением нациста в парламенте взбудоражил канадское общество. Оппозиция требует от Трюдо ответа, как такой человек вообще мог быть приглашен в законодательный орган. На данный момент всю ответственность за случившееся взял на себя спикер Рота. Он уже принес извинения, а также утверждал, что ни члены парламента, ни украинская делегация якобы не знали о том, кого он пригласил.

Ранее агентство Associated Press опубликовало фотографии, на которых видно, что во время выступления Зеленского в парламенте Канады 22 сентября собравшиеся поприветствовали 98-летнего украинского националиста, в годы Второй мировой войны служившего в 1-й украинской дивизии, носившей также название дивизии СС "Галиция". Один из снимков подписан: "Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо приветствуют Ярослава Хунку, который служил в 1-й украинской дивизии во время Второй мировой войны, а затем эмигрировал в Канаду".

Дивизия СС "Галиция" была сформирована из жителей Западной Украины в 1943 году. В июле 1944 года была почти полностью уничтожена в сражении под Бродами, затем была переформирована и использовалась в Австрии, Словакии, Югославии. В апреле 1945 года была выведена из состава войск СС, переименована в 1-ю украинскую дивизию и вошла в состав Украинской национальной армии. В мае ее военнослужащие сдались войскам Великобритании и США.