Полиция Украины выявила 7,5 тыс. личных дел военнообязанных с признаками фиктивности

По словам зампредседателя Нацполиции страны Дмитрия Тишлека, 5,8 тыс. таких дел отправлено на пересмотр

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Национальная полиция Украины обнаружила признаки фиктивности в 7,5 тыс. личных дел военнообязанных. Об этом сообщил заместитель председателя Нацполиции Украины Дмитрий Тишлек в эфире национального телемарафона.

Он заявил, что "Нацполиция провела сотни обысков в военно-врачебных комиссиях и медико-социальных экспертных комиссиях всех уровней по всей Украине". "Выявлено 7,5 тыс. дел, имеющих признаки фиктивности", - отметил полицейский.

По его словам, 5,8 тыс. таких дел отправлено на пересмотр. Всего, отметил Тишлек, было изъято 35 тыс. личных дел военнообязанных.

30 августа президент Украины Владимир Зеленский поручил провести комплексную проверку обоснованности решений врачебных комиссий относительно инвалидности и непригодности к военной службе, которые были приняты в период с 24 февраля 2022 года по настоящее время и могут быть связаны с коррупционными нарушениями. Тогда же было решено пересмотреть систему определения пригодности к военной службе с тем, "чтобы дать больше возможностей командирам привлекать военнослужащих к выполнению задач и исключить манипуляции с понятием ограниченной пригодности".

24 февраля 2022 года на Украине была объявлена и постоянно продлевается всеобщая мобилизация, при этом власти страны делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В частности, им запрещен выезд за рубеж, а повестки выдают в госучреждениях, на улицах, в любых местах скопления людей. По данным украинских СМИ, большое число мужчин месяцами буквально не выходят из дома, чтобы не попасть в зону боевых действий.

Мобилизация привела к многочисленным скандалам. В СМИ регулярно появляются истории о том, как военкомы применяют силу в отношении граждан при вручении повесток, как под мобилизацию подпадают люди, непригодные к службе по состоянию здоровья, а также о том, как депутаты и чиновники уклоняются от службы сами, а также вывозят за границу сыновей призывного возраста. На фоне общественного недовольства Зеленский показательно уволил всех областных военкомов.