СМИ: в провинции Хама сирийские военные сбили беспилотник террористов

Артиллерия правительственных сил в ответ на нарушения режима прекращения огня нанесла удары по базам бандформирований на юге и востоке провинции Идлиб, сообщила газета Al Watan

БЕЙРУТ, 25 сентября. /ТАСС/. Бойцы сирийской армии сбили начиненный взрывчаткой беспилотный летательный аппарат, который использовали для атаки на их позиции террористы из группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ). Как сообщила газета Al Watan, беспилотник уничтожили над долиной Сахль-эль-Габ в провинции Хама.

По информации издания, артиллерия правительственных сил в ответ на нарушения режима прекращения огня нанесла удары по базам бандформирований на юге и востоке провинции Идлиб. Уничтожены командные пункты, укрепления и склады с боеприпасами в Кенсафре, Эль-Футейре, Эн-Нейрабе и Эс-Суфухане, противник понес потери в живой силе и технике.

Ранее боевики обстреляли из гранатометов несколько армейских позиций, а также открывали огонь по населенным пунктам в Хаме, которые находятся под защитой сирийских войск.

Активность банд "Джебхат ан-Нусры" и ее союзников заметно возросла с начала 2023 года. По сведениям телеканала Al Hadath, жертвами их вооруженных вылазок на севере Сирии стали 57 мирных граждан, в том числе 18 детей.

Значительная часть Идлиба остается под контролем незаконных вооруженных формирований, которые пользуются поддержкой Турции. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда переместились боевики, отказавшиеся сложить оружие в Восточной Гуте под Дамаском и южных областях страны.