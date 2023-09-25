Рим спросит у Берлина, почему ФРГ спонсирует доставку мигрантов в Италию

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни считает, что логичнее было бы выделять средства на неправительственные организации, которые привозят мигрантов в Германию

ПАРИЖ, 25 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни намерен прояснить на встрече со своей германской коллегой Анналеной Бербок вопросы финансирования Берлином неправительственных организаций, занимающих спасением мигрантов в Средиземноморье.

"В четверг (28 сентября - прим. ТАСС) я буду в Берлине и спрошу у своей коллеги Бербок, по какой причине они финансируют НПО, которые привозят мигрантов в Италию. Логичнее было бы финансировать НПО, которые привозят мигрантов в Германию. Надеюсь получить ответ германского правительства", - сказал он журналистам в рамках встречи с главой МИД Франции Катрин Колонна.

Представитель МИД Германии заявил на прошлой неделе журналистам, что ФРГ намерена продолжить проекты по спасению мигрантов в Средиземном море. В частности, в 2023 году планируется выделить занимающимся спасением беженцев НПО в общей сложности €2 млн. Правительство Италии считает суда НПО фактором, способствующим увеличению числа лодок с мигрантами, и ограничивает деятельность этих организаций.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони ранее направила письмо канцлеру ФРГ Олафу Шольцу, в котором выразила удивление решением властей Германии финансировать НПО на итальянской территории для решения миграционного вопроса. Штрафы для НПО были введены в Италии еще несколько лет назад, недавно они были увеличены. Итальянские портовые надзорные органы постоянно задерживают суда НПО, которые, как утверждается, не соответствуют нормам для перевозки людей и оказания им помощи в море.

Италия переживает новый виток миграционного кризиса в связи с увеличившимися миграционными потоками по морю, главным образом из Туниса и Ливии. По данным итальянского МВД, с начала года по морю в страну прибыли более 130 тыс. человек, что вдвое больше, чем за тот же период в прошлом году, и почти втрое больше по сравнению с 2021 годом. При этом указывается, что более 85 тыс. мигрантов высадились на острове Лампедуза и других южных берегах самостоятельно. Более 30 тыс. были спасены итальянскими службами, на которые без НПО легла большая нагрузка. Лишь 5,5 тыс. были спасены неправительственными организациями, причем не только германскими, но и французскими, испанскими.

В ходе своей недавней поездки в Марсель, где в центре внимания была тема миграции, Папа Римский Франциск осудил тех, кто препятствует спасению мигрантов. Его слова были расценены как прямая критика в адрес итальянского правительства.