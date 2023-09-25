В Иерусалиме заявили, что Вашингтон введет безвизовый режим для израильтян с ноября

Как отметил глава МИД еврейского государства Эли Коэн, для поездок в США израильтянам достаточно будет заполнить специальную форму онлайн, заплатить $21 и в течение 72 часов получить разрешение на въезд

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 сентября. /ТАСС/. Граждане Израиля смогут ездить в США без виз с ноября. Об этом сообщил глава израильского МИД Эли Коэн.

"Отличные новости для граждан Израиля в начале нового года (по еврейскому календарю - прим. ТАСС): как мы и обещали, в ноябре текущего года мы вступаем в программу безвизового въезда в США", - написал он на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

По словам Коэна, для поездок в Соединенные Штаты израильтянам с момента начала действия нового режима достаточно будет заполнить специальную форму онлайн, заплатить $21 и в течение 72 часов получить разрешение на въезд.

"Это большое достижение, свидетельствующее о тесных отношениях между Израилем и нашим великим союзником - США", - добавил израильский министр.

Ранее в понедельник телекомпания ABC сообщила, что администрация президента Джо Байдена планирует одобрить заявку Израиля на включение его в список стран, граждане которых могут въезжать в США без виз. Введение безвизового въезда граждан Израиля в США было одной из тем, которые Байден обсуждал с премьер-министром еврейского государства Биньямином Нетаньяху в ходе переговоров на полях сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Источники ABC отмечают, что за последние несколько месяцев Израиль принял ряд мер, направленных на соответствие третьему критерию, необходимому для включения в список стран с правом безвизового въезда в США, в том числе смягчил правила допуска американцев палестинского происхождения на свою территорию. Ранее граждане Соединенных Штатов, имеющие двойное гражданство и зарегистрированные на территории сектора Газа или на Западном берегу реки Иордан, не могли попасть в Израиль через международные аэропорты и были вынуждены, как другие палестинцы, въезжать через Египет или Иорданию. По словам источников, уклонение властей еврейского государства от выполнения критерия приведет к приостановке участия Израиля в программе безвизового въезда.