В парламенте Испании стартуют дебаты по назначению лидера консерваторов на пост премьера

В случае если он не получит поддержки достаточного количества депутатов, будет назначено повторное голосование

МАДРИД, 26 сентября. /ТАСС/. Дебаты по кандидатуре лидера консервативной Народной партии (НП) Альберто Нуньеса Фейхоо на пост председателя правительства Испании начинаются в Конгрессе депутатов (нижняя палата парламента).

Ожидается, что первое голосование в парламенте состоится 27 сентября. Чтобы быть избранным на должность главы кабмина, претенденту нужно получить поддержку как минимум 176 из 350 депутатов. В случае если этого не происходит, через два дня в Конгрессе пройдет второе голосование, при котором уже будет достаточно поддержки простого большинства парламентариев, то есть количество голосов "за" должно превышать число тех, кто выступил против, без учета воздержавшихся.

Если по итогам текущих дебатов Нуньесу Фейхоо не удастся быть избранным на пост премьера, то у представленных в парламенте политических сил будет два месяца на то, чтобы попытаться договориться по кандидатуре главы правительства. Если же в установленный срок утвердить премьера так и не получится, король Испании Филипп VI распустит обе палаты парламента и созовет внеочередные выборы.

По итогам прошедших в июле всеобщих выборов НП одержала победу, получив 137 мест в парламенте. Сразу после волеизъявления Нуньес Фейхоо заявлял о готовности попытаться заручиться поддержкой Конгресса депутатов. Поскольку консерваторы не получили абсолютного большинства, чтобы беспрепятственно сформировать правительство, они начали переговоры с другими парламентскими группами по возможной поддержке своего кандидата.

В частности, НП сумела договориться с крайне правой партией "Вокс", которая получила 33 кресла в Конгрессе. Также поддержать Нуньеса Фейхоо согласились еще два депутата от других политических сил. Таким образом, пока претендент на должность премьера имеет 172 голоса и все указывает на то, что расклад вряд ли изменится в последний момент. В таком случае лидер НП, вероятно, не будет утвержден на посту главы правительства.

Другие претенденты

Если парламент не одобрит кандидатуру Фейхоо, то король Испании может провести консультации с прошедшими в Конгресс политическими силами и предложить нового претендента на пост премьера. По итогам выборов второе место заняла Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП), лидером которой является исполняющий обязанности главы правительства Педро Санчес.

ИСРП получила 121 кресло в Конгрессе. О готовности поддержать Соцпартию уже заявила левая коалиция "Сумар" с 31 мандатом, а также ряд других политических сил. Для возможного утверждения Санчеса на посту премьера для ИСРП также важны голоса прошедших в национальный парламент каталонских партий, поддерживающих независимость региона. Среди них - "Вместе за Каталонию", основателем которой является экс-лидер региона Карлес Пучдемон.

Хотя пока нет четкого ответа, готовы ли эти партии поддержать Санчеса в парламенте, на фоне переговоров политических сил в Испании было одобрено решение о возможности использовать в парламенте страны каталонского, баскского и галисийского языков. Также власти королевства озвучили инициативу, чтобы эти три языка получили статус официальных в ЕС. Сейчас в Евросоюзе насчитывается 24 официальных языка государств - членов сообщества.

Кроме того, в Испании идут дебаты о возможной амнистии в отношении каталонских сепаратистов. На фоне этого НП организовала 24 сентября в центре Мадрида многотысячную акцию протеста против такой инициативы.

Сам Санчес уже выражал уверенность в том, что в Испании будет сформировано социалистическое правительство.