Европейские страны не могут обнародовать информацию, полученную в ходе расследования подрыва газопроводов, заявил ведущий специалист по международным отношениям китайского аналитического института "Тайхэ" Ван Цзайбан

ПЕКИН, 26 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Попов/. Отсутствие результатов расследования европейских стран по подрыву "Северных потоков" показывает, что ЕС полностью контролируется Соединенными Штатами. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС выразил ведущий эксперт по международным отношениям китайского аналитического института "Тайхэ" Ван Цзайбан.

"Этот инцидент показывает, что европейская элита, похоже, полностью контролируется США. Европейские страны больше не обладают суверенной способностью решать вопросы, затрагивающие их основные интересы", - предположил аналитик.

По его словам, политики и средства массовой информации в большинстве стран мира прекрасно понимают, кто стоит за подрывом газопроводов. "Столь решительно перерезать энергетическую артерию России и Европы могла только та страна, которая смогла извлечь из этого наибольшую выгоду. Излишне говорить, что это США", - добавил Ван Цзайбан. Комментируя расследование Дании, Германии и Швеции, он сказал, что проблема заключается "не в отсутствии результатов, а в том, что они не смеют их озвучить".

Эксперт допустил, что план по подрыву "Северных потоков" принадлежит Вашингтону, а его исполнителями могли стать британцы. "Военно-морские силы США и Великобритании обладают техническими способностями делать подобные вещи", - отметил аналитик.

Американский публицист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш также со ссылкой на источники в разведке заявил, что теракт был осуществлен США по приказу президента Джо Байдена.