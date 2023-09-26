25 сентября, 21:39
Расследование утечек газа из "Северных потоков"

Эксперт считает, что диверсия на "Северных потоках" говорит о полном контроле США над ЕС

Европейские страны не могут обнародовать информацию, полученную в ходе расследования подрыва газопроводов, заявил ведущий специалист по международным отношениям китайского аналитического института "Тайхэ" Ван Цзайбан

ПЕКИН, 26 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Попов/. Отсутствие результатов расследования европейских стран по подрыву "Северных потоков" показывает, что ЕС полностью контролируется Соединенными Штатами. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС выразил ведущий эксперт по международным отношениям китайского аналитического института "Тайхэ" Ван Цзайбан.

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"Этот инцидент показывает, что европейская элита, похоже, полностью контролируется США. Европейские страны больше не обладают суверенной способностью решать вопросы, затрагивающие их основные интересы", - предположил аналитик.

По его словам, политики и средства массовой информации в большинстве стран мира прекрасно понимают, кто стоит за подрывом газопроводов. "Столь решительно перерезать энергетическую артерию России и Европы могла только та страна, которая смогла извлечь из этого наибольшую выгоду. Излишне говорить, что это США", - добавил Ван Цзайбан. Комментируя расследование Дании, Германии и Швеции, он сказал, что проблема заключается "не в отсутствии результатов, а в том, что они не смеют их озвучить".

Эксперт допустил, что план по подрыву "Северных потоков" принадлежит Вашингтону, а его исполнителями могли стать британцы. "Военно-морские силы США и Великобритании обладают техническими способностями делать подобные вещи", - отметил аналитик.

Американский публицист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш также со ссылкой на источники в разведке заявил, что теракт был осуществлен США по приказу президента Джо Байдена. 

Теги:
СШАРоссияКитайРасследование утечек газа из "Северных потоков"
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