Байден: республиканцев не надо избирать, если они не одобрят финансирование правительства

Президент США полагает, что некоторые американские законодатели "готовы прекратить финансирование правительства"

ВАШИНГТОН, 26 сентября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден полагает, что его согражданам не следует голосовать за конгрессменов-республиканцев, если они не утвердят меры, необходимые для дальнейшего финансирования федерального правительства страны. С таким заявлением американский лидер выступил в понедельник в Белом доме.

Байден полагает, что некоторые американские законодатели "готовы прекратить финансирование правительства". По его словам, "маленькая группа радикально настроенных республиканцев" не хочет выполнять условия договоренностей между Белым домом и спикером Палаты представителей Конгресса США Кевином Маккарти относительно государственных расходов.

Как подчеркнул американский лидер, решение вопросов, касающихся финансирования правительства, является "одной из основных обязанностей Конгресса". "Если республиканцы в Палате представителей не начнут выполнять свою работу, нам нужно прекратить голосовать за них", - сказал он.

Маккарти ранее заявил, что пытается убедить членов Палаты представителей одобрить краткосрочное продление финансирования правительства. Однако, по его словам, несколько законодателей от Республиканской партии "отказывается голосовать за [дальнейшее] финансирование правительства" до тех пор, пока не будут согласованы все 12 законопроектов об ассигнованиях.

Белый дом в конце августа обратился к членам Конгресса с просьбой принять инициативу о краткосрочном продлении финансирования правительства, чтобы избежать возможной приостановки работы ряда федеральных ведомств. Как заявила тогда директор Административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг, инициатива предоставит законодателям время, чтобы достичь компромисса по бюджетным вопросам. Резолюция позволит сохранить большую часть расходов на прежнем уровне на время консультаций в Конгрессе.

Федеральному правительству придется приостановить работу, если законодатели не примут до конца сентября бюджет на следующий финансовый год, который начинается в стране 1 октября.