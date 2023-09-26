Посольство РФ в Оттаве: овации нацисту в парламенте войдут в историю канадской демократии

В диппредставительстве подчеркнули, что "граждане этой страны должны задуматься, кого их лидеры прославляют"

ОТТАВА, 26 сентября. /ТАСС/. Чествование украинского нациста, служившего в дивизии СС "Галиция" (также известна как "Галичина"), в парламенте Канады навечно войдет в историю канадской демократии. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении посольства России в Оттаве.

В нем отмечается, что "чествование овациями" в стенах парламента нациста "навсегда останется в истории канадской демократии". "Граждане этой страны должны задуматься, кого их лидеры прославляют и какую хунту они поддерживают на Украине", - подчеркнули в диппредставительстве.

Там добавили, что этот случай также стал "пощечиной настоящим канадским героям, сражавшимся за освобождение Европы от нацистов вместе со своими русскими и советскими братьями по оружию". "Россия осуждает любые формы героизации нацизма", - указали в посольстве.

Скандал с появлением нациста в парламенте взбудоражил канадское общество. Оппозиция требует от премьер-министра Джастина Трюдо ответа, как такой человек вообще мог быть приглашен в законодательный орган, а также публичных извинений. Всю ответственность за случившееся взял на себя спикер парламента Энтони Рота. Он уже принес извинения, при этом утверждая, что ни его коллеги, ни украинская делегация ничего не знали о личности приглашенного.

Ранее агентство Associated Press опубликовало фотографии, на которых видно, что во время выступления лидера Украины Владимира Зеленского в парламенте Канады 22 сентября собравшиеся приветствовали 98-летнего украинского националиста, в годы Второй мировой войны служившего в 1-й украинской дивизии, получившей также известность как дивизия СС "Галиция". Подпись под одним из снимков гласит: "Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо приветствуют Ярослава Хунку, который служил в 1-й украинской дивизии во время Второй мировой войны, а затем эмигрировал в Канаду".

Дивизия СС "Галиция" была сформирована из жителей Западной Украины в 1943 году. В июле 1944 года она была почти полностью уничтожена в сражении под Бродами, а затем переформирована и использовалась в Австрии, Словакии и Югославии. В апреле 1945 года ее вывели из состава войск СС, переименовали в 1-ю украинскую дивизию и включили в состав Украинской национальной армии. В мае ее военнослужащие сдались войскам Великобритании и США.