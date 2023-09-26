В США осудили нападение на посольство Кубы в Вашингтоне

Помощник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан подчеркнул, что нападения на дипломатические учреждения недопустимы

ВАШИНГТОН, 26 сентября. /ТАСС/. Власти США осуждают нападение на посольство Кубы в Вашингтоне, поддерживают связь с его сотрудниками и предлагают поддержку в обеспечении безопасности диппредставительства. Об этом говорится в письменном заявлении помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, распространенном в понедельник.

"США решительно осуждают нападение на посольство Кубы в Вашингтоне в воскресенье, - отметил он. - Нападения на дипломатические учреждения недопустимы. Мы поддерживаем связь с сотрудниками посольства Кубы и сотрудниками правоохранительных органов, чтобы обеспечить проведение надлежащего и своевременного расследования и предложить нашу поддержку в обеспечении его безопасности в будущем".

Ранее министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья сообщил, что неизвестный бросил две бутылки с зажигательной смесью в здание посольства Кубы в Вашингтоне в воскресенье. Он не уточнил, был ли задержан нападавший. Дипломат добавил, что это не первая атака на кубинское диппредставительство в США, а нападения повторяются из-за чувства безнаказанности злоумышленников.

Госдепартамент и Секретная служба США не ответили на просьбу ТАСС прокомментировать произошедшее.