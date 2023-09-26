Yomiuri: Лондон, Рим и Токио намерены разработать истребитель нового поколения

По данным газеты, Великобритания, Италия и Япония планируют создать совместную организацию, штаб-квартира которой расположится в Лондоне

ТОКИО, 26 сентября. /ТАСС/. Великобритания, Италия и Япония планируют создать совместную организацию, которая будет отвечать за разработку боевого самолета шестого поколения в рамках трехстороннего сотрудничества. Об этом сообщила со ссылкой на правительственные источники газета Yomiuri.

По ее данным, штаб-квартира организации расположится в Лондоне, поскольку было решено, что британская сторона обладает более богатым технологическим опытом, необходимым для разработки истребителя. При этом новую структуру, как ожидается, возглавит представитель японской стороны.

В задачи организации войдет формулирование требований к самолету и размещение заказов на проектирование и производство. Им займется совместное предприятие, которое в свою очередь создадут компания Mitsubishi Heavy Industries, BAE Systems и Leonardo.

Договоренность о совместной разработке истребителя нового поколения была достигнута тремя сторонами в декабре 2022 года. С этой целью решено объединить британо-итальянскую и японскую программы создания такого самолета. Новинку планируется представить к 2035 году.