В Белом доме заявили, что в ближайшие недели США исчерпают средства на поддержку Украины

В американской администрации добавили, что возможная приостановка работы федерального правительства США также "значительно скажется на возможностях [ВСУ] по достижению успехов на поле боя"

НЬЮ-ЙОРК, 26 сентября. /ТАСС/. США могут в ближайшие недели исчерпать средства на поддержку Украины, если Конгресс не одобрит выделение дополнительного финансирования. Об этом заявил в эфире телекомпании CNN координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"У нас еще остается немного средств. Я думаю, что нам хватит на ближайшие несколько недель. Но отсутствие запрошенного нами дополнительного финансирования, несомненно, скажется на наших возможностях по поддержке Украины осенью и в зимние месяцы", - указал представитель Белого дома.

По словам Кирби, наступление зимы осложнит ведение боевых действий для обеих сторон. "Поэтому мы хотим удостовериться, что они (украинцы - прим. ТАСС) получат все необходимое, пока для этого сохраняются условия на земле", - указал он. По словам представителя Белого дома, возможная приостановка работы федерального правительства США также "значительно скажется на возможностях [ВСУ] по достижению успехов на поле боя".

Вашингтонская администрация 10 августа запросила у Конгресса в качестве дополнительных расходов из федерального бюджета в 2023 финансовом году, который заканчивается в США 30 сентября, $13 млрд на экстренную военную помощь Киеву и $8,5 млрд на содействие Украине и ряду других стран в сфере экономики и безопасности.

В конце августа Белый дом обратился к членам Конгресса с просьбой принять инициативу о краткосрочном продлении финансирования правительства, чтобы избежать возможной приостановки работы ряда федеральных ведомств. Как заявила тогда директор Административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг, инициатива предоставит законодателям время, чтобы достичь компромисса по бюджетным вопросам. Резолюция позволит сохранить большую часть расходов на прежнем уровне на время консультаций в Конгрессе.

Федеральному правительству придется приостановить работу, если законодатели не примут до конца сентября бюджет на следующий финансовый год, который начинается в стране 1 октября.