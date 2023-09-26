Президент Южной Кореи заявил, что ядерное оружие не гарантирует безопасность КНДР

Юн Сок Ёль отметил, что использование этого типа вооружений против Сеула приведет к "концу режима" из-за ответа вооруженных сил Республики Корея и США

СЕУЛ, 26 сентября. /ТАСС/. Ядерное оружие не может гарантировать безопасность КНДР, поскольку его использование против Сеула приведет к "концу режима" из-за ответа сил Республики Корея и США. Об этом заявил южнокорейский президент Юн Сок Ёль, выступая на церемонии по случаю 75-й годовщины основания Вооруженных сил Республики Корея.

"Северокорейский режим должен ясно осознавать, что ядерное оружие никогда не сможет гарантировать его безопасность. Основываясь на боеготовности и потенциале, наши военные немедленно ответят на любые северокорейские провокации. Если Северная Корея использует ядерное оружие, ответ союза Южной Кореи и США приведет к концу ее режима", - сказал президент в своей речи на авиабазе в городе Соннам.

День основания Вооруженных сил Республики Корея приходится на 1 октября, однако 26 сентября по этому случаю в Сеуле пройдет парад впервые за 10 лет.

Юн Сок Ёль также заявил, что продолжит наращивать сотрудничество с США и Японией. "Помимо этого, наш народ никогда не будет обманут лживыми уловками и обещаниями ложного мира коммунистического режима Северной Кореи, ее последователей и антигосударственных сил", - добавил президент. Южнокорейский лидер также указал, что правительство намерено поддерживать военно-промышленную отрасль.