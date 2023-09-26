Япония призвала все стороны к мирному решению карабахского вопроса

Министр иностранных дел государства Ёко Камикава подчеркнула, что страна продолжает следить за положением местных жителей Нагорного Карабаха

ТОКИО, 26 сентября. /ТАСС/. Япония внимательно следит за ситуацией вокруг Нагорного Карабаха и призывает все стороны к мирному решению вопроса. Об этом сообщила на пресс-конференции глава МИД Ёко Камикава.

"Япония продолжит следить за развитием ситуации, в том числе положением местных жителей", - сказала она, напомнив о своем заявлении от 20 сентября, в котором призвала "немедленно прекратить враждебные действия, а Азербайджан - остановить текущие военные действия". "Япония настоятельно призывает все стороны к мирному решению проблем, связанных с этим регионом, путем диалога", - подчеркнула Камикава.

Коснувшись уточняющего вопроса о принадлежности Нагорного Карабаха, она повторила позицию Токио, который указывает на "важность мирного урегулирования на основе территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, а также нерушимости международно признанных границ".

19 сентября началось очередное обострение в Карабахе. В Баку объявили об "антитеррористических мероприятиях локального характера" и потребовали вывода армянских военных из региона. В Ереване сообщили, что в Карабахе нет Вооруженных сил Армении, и назвали происходящее "широкомасштабной агрессией". Россия призвала стороны конфликта остановить кровопролитие и вернуться к дипломатическому урегулированию. 20 сентября Минобороны Азербайджана заявило о достижении при участии российского миротворческого контингента договоренности о приостановке с 12:00 мск боевых действий.