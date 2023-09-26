Вооруженные банды убили 11 человек при нападении на коммуну в центре Гаити

Еще 14 жителей ранены

ГАВАНА, 26 сентября. /ТАСС/. Члены вооруженных банд совершили нападение на коммуну Со д'О в центральной части Гаити, в результате атаки погибли по меньшей мере 11 человек. Об этом сообщает местный новостной портал Haiti libre.

Отмечается, что еще 14 жителей населенного пункта получили ранения. Власти сообщают, что число пострадавших может увеличиться, поскольку граждане опасаются выходить на улицу, чтобы добраться до больницы.

При нападении члены банды разграбили местный полицейский участок и подожгли несколько автомобилей. О задержаниях или ликвидации нападавших не сообщается.

Ситуация в сфере безопасности и гуманитарная обстановка ухудшились в Гаити после убийства в ночь на 7 июля 2021 года президента страны Жовенеля Моиза, а также произошедшего в августе того же года землетрясения, в результате которого погибли более 2,2 тыс. человек. Ранее телеканал Telesur сообщал, что вооруженные банды контролируют более 80% столицы и укрепляют свои позиции в других регионах страны.