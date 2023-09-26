26 сентября, 04:23,
обновлено 26 сентября, 04:55

Полиция начала задерживать активистов, перекрывающих улицы в Ереване

Александр Патрин/ ТАСС
Премьер-министр Армении Никол Пашинян
© Александр Патрин/ ТАСС

В полицию доставили около 10 человек

ЕРЕВАН, 26 сентября. /ТАСС/. Полиция приступила к задержанию оппозиционных активистов, которые рано утром попытались перекрыть один из центральных проспектов Еревана Аршакуняц, требуя отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Сначала стражи порядка дали время протестующим на разблокировку проспекта, после чего стали их задерживать. В полицию доставлены около 10 человек.

Как показывают в режиме реального времени местные порталы, активисты оппозиции также пытаются перекрыть другие улицы в Ереване, однако полиция сразу начинает задержания. Они требуют отставки Пашиняна и его правительства, а также обвиняют власти в "предательстве" и "сдаче" Нагорного Карабаха Азербайджану. 

Теги:
АрменияПашинян, Никол Воваевич
© Информационное агентство ТАСС
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