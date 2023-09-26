26 сентября, 05:31

Бывшего мэра Еревана арестовали по обвинению в попытке узурпации власти

Речь идет об Альберте Базеяне

ЕРЕВАН, 26 сентября. /ТАСС/. Суд в Армении арестовал бывшего мэра Еревана Альберта Базеяна в рамках дела о попытке узурпации власти. Об этом сообщил его адвокат Георгий Меликян.

"Суд заключил под арест Альберта Базеяна за якобы попытку узурпации власти", - написал адвокат на своей странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Ранее Служба нацбезопасности Армении заявила, что обнаружила и предотвратила готовящуюся попытку узурпации власти. Были задержаны несколько человек. 

Теги:
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