Премьер Казахстана поручил внедрять раздельный сбор мусора и его переработку

Алихан Смаилов отметил, что по результатам космического мониторинга за 2022 год по стране выявили более 5,6 тыс. стихийных свалок

АСТАНА, 26 сентября. /ТАСС/. Власти регионов Казахстана должны работать над внедрением раздельного сбора отходов. Об этом сообщил премьер-министр республики Алихан Смаилов на заседании правительства.

Он отметил, что по результатам космического мониторинга за 2022 год по стране выявлено более 5,6 тыс. стихийных свалок. "В текущем году только с марта по сентябрь обнаружено 5,5 тыс. несанкционированных свалок. Административные штрафы не улучшают ситуацию. Дешевле заплатить штраф, чем сдать мусор на полигон", - признал глава кабинета министров.

По его словам, нужно изменить такой подход. "Необходимо выстроить четкую систему обращения и утилизации отходов. Местными исполнительными органами не проводится соответствующая информационная работа. Например, мало кто знает о наличии полигонов для строительных отходов. Нужно активно внедрять раздельный сбор отходов, их дальнейшую сортировку, переработку и утилизацию", - заявил Смаилов.

По мнению экспертов, одной из главных проблем в Казахстане с организацией полигонов для отходов являются тарифы, требования и нормы. "Их необходимо делать более гибкими, особенно для исторически сложившихся мест размещения отходов в небольших населенных пунктах. Иначе невозможно эти полигоны узаконить и содержать", - пояснил премьер.