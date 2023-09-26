26 сентября, 05:43

В Таиланде активиста приговорили к четырем годам тюрьмы по статье об оскорблении монархии

Анон Нампхху в октябре 2020 года выступил на антиправительственном митинге с предложением пересмотреть роль монархии и призвал начать общественные дискуссии по этому вопросу

БАНГКОК, 26 сентября. /ТАСС/. Таиландского активиста, призывавшего к реформированию института монархии, уголовной суд Таиланда приговорил к четырем года тюремного заключения без права досрочного освобождения и штрафу в размере 20 тыс. батов ($550). Об этом сообщил телеканал Thai PBS.

Суд признал виновным 39-летнего юриста Анона Нампхху по статье 112 Уголовного кодекса об оскорблении короля и членов его семьи. В октябре 2020 года Нампху выступил на антиправительственном митинге с предложением пересмотреть роль монархии и призвал начать общественные дискуссии по этому вопросу.

Верховный суд Таиланда ранее пожизненно запретил бывшему депутату парламента Пханнике Ванит баллотироваться на выборах и занимать политические должности из-за демонстрации неуважения к монархии. Ванит в 2019 году была избрана депутатом от оппозиционной партии "Будущее вперед", которая впоследствии была распущена и переформатирована в "Движение вперед". Суд признал экс-депутата виновной в распространении в социальных сетях фотографий, нарушающих этические нормы и демонстрирующих неуважение к институту монархии.

Король в Таиланде является самой почитаемой фигурой, а сама королевская семья пользуется большим уважением. Специальная статья в Уголовном кодексе защищает ее членов от любых выпадов, клеветы и оскорблений и предусматривает наказание вплоть до тюремного заключения на срок до 15 лет. 

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