WSJ: в Киеве признают, что танки Abrams вряд ли изменят ситуацию на поле боя

Газета полагает, что положение на поле боя также может осложнить наступление периода осенних дождей, так как тяжелой бронетехнике станет труднее маневрировать

НЬЮ-ЙОРК, 26 сентября. /ТАСС/. Украина признает, что поставки американских танков Abrams вряд ли смогут "существенно изменить" ситуацию на поле боя. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на украинских чиновников.

По словам собеседников издания, контрнаступление Вооруженных сил Украины продолжается уже четыре месяца и в Киеве сомневаются, что благодаря поступлению новой техники получится переломить ситуацию. Как отмечает газета, в Министерстве обороны США неоднократно предупреждали, что никакие вооружения не смогут изменить ход боевых действий в силу сложности конфликта.

Газета полагает, что положение на поле боя также может осложнить наступление периода осенних дождей, так как тяжелой бронетехнике станет труднее маневрировать.

25 сентября газета The New York Times сообщила, что первая партия танков Abrams прибыла на Украину раньше запланированного срока. Собеседники издания не указали, сколько Abrams были доставлены на Украину в данный момент. Остальные Abrams из 31 обещанного администрацией президента США Джо Байдена поступят на Украину в течение ближайших месяцев, заявили собеседники издания. По сообщениям газеты, Киев запросил по меньшей мере 300 западных танков для контрнаступления, однако до сих пор получил примерно половину.

Позднее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Abrams доставлены на Украину.

В новость была внесена правка (09:35 мск) - уточняется формулировка во втором абзаце.