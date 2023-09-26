Вьетнам осудил установку Китаем станций спутникового слежения на спорных островах

Ханой назвал это нарушением своего суверенитета

ХАНОЙ, 26 сентября. /ТАСС/. Вьетнам выступил против установки Китаем станций спутникового слежения в районе спорных Парасельских островов Южно-Китайского моря (ЮКМ), назвав это нарушением своего суверенитета.

"Установка и эксплуатация Китаем двух станций автоматической идентификации судов на рифах островов Хоангша (Парасельских) является нарушением суверенитета Вьетнама над этими территориями", - заявила директор департамента информации и печати МИД Вьетнама Фам Тху Ханг. Любая деятельность других стран в районе этих островов без разрешения Вьетнама будет считаться незаконной и рассматриваться как действия, нарушающие суверенитет и территориальную целостность Социалистической Республики Вьетнам, подчеркнула представитель вьетнамского внешнеполитического ведомства.

Как сообщила ранее газета South China Morning Post, две наземные станции спутникового слежения, подключенные к китайской наземной системе автоматической идентификации судов (AIS), установлены на маяках в северной и юго-восточной части Парасельских островов. По информации издания, Китай планирует использовать станции слежения для "защиты экологии островов и рифов [региона] и обеспечения более безопасной и надежной навигации судов в Южно-Китайском море".

Южно-Китайское море на протяжении многих лет остается зоной конфронтации из-за территориальных притязаний ряда азиатских государств на архипелаг Спратли, расположенные по соседству с ним Парасельские острова и окружающие их воды. В спор о принадлежности этих территорий, отсутствие решения по которому служит причиной затяжного многонационального конфликта, вовлечены Вьетнам, Китай, Бруней, Малайзия и Филиппины. С конца 2013 года Китай проводит масштабные гидротехнические и строительные работы по созданию искусственных островов, а также расширению и освоению этих территорий, что вызывает резкую критику со стороны большинства стран Азиатско-Тихоокеанского региона. На все эти обвинения Пекин отвечает отказом их принять и заявляет о законности своих территориальных притязаний в зоне ЮКМ.