В КНР выступили против навязывания миру своих ценностей

Как отметили в Пекине, цивилизации не делятся на хорошие и плохие

ПЕКИН, 26 сентября. /ТАСС/. Правительство Китая выступает против навязывания своих ценностей другим странам, а также против раскручивания темы противостояния демократии и авторитаризма. Об этом заявил член Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК), глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам, руководитель МИД Ван И.

"Мы выступаем против шумихи вокруг так называемого противостояния двух начал - демократии и авторитаризма, против навязывания своих ценностей и моделей другим", - сказал Ван И на брифинге в Госсовете КНР по случаю публикации правительством белой книги под названием "Глобальное сообщество совместного будущего: предложения и действия Китая".

Он подчеркнул, что цивилизации не делятся на хорошие и плохие, и отметил необходимость выступать за мирное и гармоничное сосуществование различных цивилизаций.

Во вторник правительство Китая опубликовало белую книгу под названием "Глобальное сообщество совместного будущего: предложения и действия Китая". В документе изложена официальная позиция КНР по вопросам будущего глобального развития.