Маск выразил сомнения в справедливости обвинений в адрес России в дезинформации

Премьер Канады Джастин Трюдо ранее заявил, что Россия якобы может извлечь выгоду из скандала вокруг чествования в канадском парламенте украинского нациста

НЬЮ-ЙОРК, 26 сентября. /ТАСС/. Илон Маск усомнился в озвученных премьер-министром Канады Джастином Трюдо обвинениях по отношению к России в пропаганде и дезинформации. Такое мнение он выразил в комментарии к публикации видеозаписи выступления главы канадского правительства в соцсети X (ранее Twitter).

Трюдо, в частности, призывал "дать отпор российской пропаганде и дезинформации". Политик сделал акцент на том, что Россия якобы может извлечь выгоду из скандала вокруг чествования в канадском парламенте украинского нациста. "Не хочу никого шокировать, но есть небольшая вероятность того, что не все является российской дезинформацией", - написал Маск в комментарии к видеозаписи.

Ранее агентство Associated Press опубликовало фотографии, на которых видно, что во время выступления президента Украины Владимира Зеленского в парламенте Канады 22 сентября собравшиеся приветствовали 98-летнего украинского нациста, в годы Второй мировой войны служившего в 1-й украинской дивизии, носившей также название дивизии СС "Галиция". Один из снимков подписан: "Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо приветствуют Ярослава Хунку, который служил в 1-й украинской дивизии во время Второй мировой войны, а затем эмигрировал в Канаду".

Дивизия СС "Галиция" была сформирована из жителей Западной Украины в 1943 году. В июле 1944 года была почти полностью уничтожена в сражении под Бродами, затем была переформирована и использовалась Германией на Восточном фронте. В апреле 1945 года была выведена из состава войск СС, переименована в 1-ю украинскую дивизию и вошла в состав Украинской национальной армии. В мае ее военнослужащие сдались войскам Великобритании и США.