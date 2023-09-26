DPA: жесткая позиция ФРГ заблокировала реформу системы предоставления убежища в ЕС

Как сообщило агентство, Германия противится предложению по кризисному регламенту со стороны председательствующей в Совете ЕС Испании

БЕРЛИН, 26 сентября. /ТАСС/. Жесткая позиция Берлина по кризисному регулированию миграции внутри Евросоюза привела к блокировке Европарламентом масштабной реформы общеевропейской системы предоставления убежища (CEAS), которая разрабатывается уже несколько лет. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на заявления ряда дипломатов и чиновников Евросоюза.

По словам источников агентства, Германия противится предложению по кризисному регламенту со стороны председательствующей в Совете ЕС Испании. Германская сторона считает, что оно позволит странам - участницам сообщества в случае значительного притока соискателей убежища "неприемлемым образом" снизить стандарты их защиты. Так, в кризисных ситуациях предлагается увеличить срок размещения просителей убежища в условиях, аналогичных содержанию под стражей, а также расширить круг лиц, чьи запросы на получение статуса беженца будут рассматриваться в приграничных центрах. Европарламент объявил о блокировке всех переговоров по планируемой реформе на неопределенный срок именно из-за отказа германского правительства пойти на уступки другим членам сообщества в этом вопросе.

Как пишет DPA, сложившаяся ситуация особенно неблагоприятна в связи с приближением европейских выборов в июне 2024 года, поскольку реализация проектов, не согласованных к этому времени внутри блока, может оказаться под вопросом и быть отложена на длительный срок. В случае с реформой CEAS такое развитие событий стало бы серьезным ударом, поскольку работа над проектом ведется уже несколько лет, уточняет агентство.

Министры юстиции и внутренних дел стран ЕС 8 июня согласовали предварительный план реформы системы предоставления убежища. Согласно предварительному соглашению страны блока обязуются принимать определенное число мигрантов, но имеют право отказаться от этой обязанности за денежное вознаграждение в пользу принимающих стран. Евросоюз также получит новую ускоренную пограничную процедуру для тех соискателей, чьи шансы на получение убежища невелики. Новые правила должны быть одобрены Европарламентом, который имеет право внести свои предложения по изменению соглашения стран.