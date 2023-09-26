В Китае заявили, что своевременно сообщат об уровне представительства на саммите АТЭС

Встреча стран АТЭС состоится в Сан-Франциско в середине ноября

ПЕКИН, 26 сентября. /ТАСС/. Китай в подходящее время сообщит, на каком уровне страна будет представлена на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско. Об этом на брифинге в Госсовете КНР заявил член Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК), глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам, руководитель МИД Ван И.

"Китай - ответственная страна, мы никогда не отсутствовали на важных многосторонних форумах, в которых КНР участвует. Что касается подготовки к участию в АТЭС, то Китай поддерживает связь со всеми сторонами и в подходящее время официально опубликует соответствующую информацию", - прокомментировал Ван И вопрос, будет ли председатель КНР Си Цзиньпин участвовать в саммите.

Встреча стран АТЭС состоится в Сан-Франциско в середине ноября. На саммите председательство в АТЭС должно перейти к Перу. В состав форума входят 19 стран и две территории. В их числе 12 учредителей: Австралия, Бруней, Индонезия, Канада, Малайзия, Новая Зеландия, Сингапур, США, Таиланд, Филиппины, Южная Корея и Япония. Также участниками являются КНР (вступила в 1991 году), Мексика и Папуа - Новая Гвинея (1993), Чили (1994), Россия, Вьетнам и Перу (1998). В 1991 году к АТЭС присоединились две китайские территории - Гонконг и Тайвань.