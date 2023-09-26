В Ереване коммунальщики приступили к ремонту здания правительства

По информации корреспондента ТАСС, в городе нет активного протестного движения

ЕРЕВАН, 26 сентября. /ТАСС/. Обстановка в центре Еревана в настоящий момент спокойная, работники коммунальных служб приводят в порядок фасад здания правительства республики, который пострадал в ходе массовых протестов. Об этом передает корреспондент ТАСС с места события.

В частности, в учреждении заменят разбитые окна, коммунальщики отмывают крыльцо здания.

Ситуация в столице Армении на 10:35 (09:35 мск) спокойная, активного протестного движения не наблюдается. Утром была попытка перекрыть ряд улиц, однако после вмешательства сотрудников правоохранительных органов и задержания нескольких человек, люди разошлись. В центре Еревана протекает повседневная жизнь, работают кафе, гуляют туристы.

На площади Республики, где каждый вечер с 19 сентября проходят митинги, находятся усиленные полицейские наряды.

В течение дня ожидают новые акции протеста - остановка автомобилей в центре города на 10 минут, манифестация врачей у здания Минздрава и митинг оппозиции.