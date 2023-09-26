Саудовская Аравия призвала остановить поток оружия в Йемен

МИД страны заявил о необходимости обеспечить соблюдение резолюций ООН

ДУБАЙ, 26 сентября. /ТАСС/. Саудовская Аравия призвала прекратить поставки оружия йеменскому движению хуситов "Ансар Аллах" после нападения на бахрейнских военных, дислоцированных на территории королевства.

"Королевство подтвердило свою полную поддержку и солидарность с братским Королевством Бахрейн и вновь призывает остановить продолжающийся поток оружия террористам хуситам, предотвратить его экспорт в Йемен и обеспечить соблюдение резолюций ООН", - говорится в заявлении, опубликованном на странице МИД Саудовской Аравии в соцсети X (ранее Twitter). В министерстве выразили соболезнования руководству и народу Бахрейна, а также семьям погибших.

25 сентября Министерство обороны Бахрейна сообщило, что двое военнослужащих королевства погибли. Еще несколько получили ранения в результате авиаудара, который хуситы нанесли с помощью беспилотника по саудовской территории недалеко от границы с Йеменом, где дислоцировались силы коалиции, противостоящей "Ансар Аллах". В свою очередь официальный представитель коалиции генерал Турки аль-Малики заявил, что хуситы атаковали расположенные в одном из приграничных районов электрораспределительную станцию и полицейский участок, где находились бахрейнские военнослужащие. По его словам, нападение было совершено в августе.

14-19 сентября в Эр-Рияде проходили переговоры между делегацией "Ансар Аллах" и представителями Саудовской Аравии. В частности, хуситы встретились с министром обороны королевства принцем Халедом бен Сальманом Аль Саудом. По данным источников агентства Reuters, стороны достигли "определенного прогресса" в обсуждении основных спорных вопросов, касающихся вывода иностранных сил из Йемена и предоставления социальных гарантий населению на подконтрольной хуситам территории. По завершении переговоров Министерство иностранных дел Саудовской Аравии распространило заявление, в котором положительно оценило "результаты важных дискуссий о разработке дорожной карты мирного процесса в Йемене".

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и сторонниками "Ансар Аллах". В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в страну в марте 2015 года коалиции во главе с Саудовской Аравией. В апреле 2022 года сторонам конфликта удалось договориться о перемирии, срок действия которого истек 2 октября.