Экс-премьера Пакистана оставили под стражей по делу о разглашении гостайны

По этому же делу проходит экс-глава МИД Шах Мехмуд Куреши

ИСЛАМАБАД, 26 сентября. /ТАСС/. Специальный суд Пакистана продлил до 10 октября срок содержания под стражей обвиняемых по делу о разглашении государственной тайны лидера оппозиционной партии "Техрик-и-Инсаф" ("Движение за справедливость"), бывшего главу правительства Имрана Хана и вице-председателя партии, экс-министра иностранных дел Шаха Мехмуда Куреши.

Как сообщает газета Dawn, по соображениям безопасности судебные слушания проводятся в столичной тюрьме "Атток". Там Имран Хан должен также отбывать трехлетнее заключение за мошенничество, но ранее суд приостановил исполнение приговора, поэтому экс-премьер остается под стражей только по обвинению в разглашении гостайны.

Федеральное агентство расследований (FIR) утверждает, что Хан и Куреши "использовали дипломатический шифр МИД в политических целях" и "раскрыли содержание секретного документа неуполномоченным лицам ради личной выгоды в ущерб интересам государственной безопасности".

Следствие началось после того, как 27 марта 2022 года Хан публично заявил о получении шифрованной телеграммы от посла Пакистана в Вашингтоне, в которой, по его словам, говорилось, что представители США в беседе с главой дипмиссии "рекомендовали отстранить премьер-министра от власти ввиду его пророссийской позиции по Украине, продемонстрированной им в ходе своего визита в Москву в феврале 2022 года".

Хан был смещен с поста главы правительства 10 апреля 2022 года после вынесения ему вотума недоверия в связи с обвинениями в коррупции. Позже Хан не смог предоставить следствию упомянутую шифрованную дипломатическую телеграмму, заявив об ее утере.

Шахбаз Шариф, сменивший Хана в должности главы правительства, утверждал, что США никак не влияли на смену власти в Пакистане.

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