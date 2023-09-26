26 сентября, 07:35

В МИД Китая заявили, что КНДР не уведомляла об открытии границы для иностранцев

Представитель министерства Ван Вэньбинь не привел дополнительной информации

ПЕКИН, 26 сентября. /ТАСС/. Власти КНДР не уведомляли по дипломатическим каналам Китай об открытии ее границы для иностранцев. Об этом сообщил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"Китайская сторона не получала по дипломатическим каналам уведомлений от КНДР об открытии ее границы", - заявил он на брифинге.

Официальный представитель не привел какой-либо дополнительной информации.

Ранее Центральное телевидение Китая сообщило, что власти КНДР разрешили с 25 сентября иностранным гражданам въезд на территорию страны при условии прохождения двухдневного карантина. 

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