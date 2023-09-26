В Польше призвали отправить в отставку спикера парламента Канады, пригласившего нациста

По словам замглавы МИД республики Аркадиуша Мулярчика, приглашение нациста является прославлением "преступных немецких частей, против которых воевали канадцы, американцы и британцы"

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Спикер Палаты общин (нижней палаты) канадского парламента Энтони Рота должен уйти в отставку из-за приглашения в законодательный орган украинского нациста, служившего в дивизии СС "Галиция" (также известна как "Галичина"). Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик в интервью Польскому агентству печати.

"Это большой позор для спикера Палаты общин, отсутствие проницательности, незнание истории и недостаток усердия. И я считаю, что при такой дискредитации должна быть отставка с поста спикера палаты", - подчеркнул замглавы МИД республики.

По словам Мулярчика, приглашение нациста в парламент Канады является прославлением "преступных немецких частей, против которых воевали канадцы, американцы и британцы". Он также заявил, что неурегулированные вопросы в украинской истории "будут все время отдаваться серьезными проблемами".

"Этот случай показывает, что мы все время имеем дело с определенным историческим ревизионизмом, инверсией понятий. И это часть немецкой и, к сожалению, как мы видим, украинской исторической политики, направленной на то, чтобы не учитывать преступное прошлое, скрывать его, а в некоторых ситуациях даже прославлять", - отметил польский дипломат.

Ранее агентство Associated Press опубликовало фотографии, на которых видно, что во время выступления президента Украины Владимира Зеленского в парламенте Канады 22 сентября собравшиеся приветствовали 98-летнего Ярослава Хунку, в годы Второй мировой войны служившего в 1-й украинской дивизии, носившей также название дивизии СС "Галиция". Рота ранее принес извинения за приглашение в законодательный орган украинского нациста. Он подчеркнул, что это была его инициатива, о которой якобы не знали члены парламента и украинская делегация. Офис премьер-министра Канады возложил ответственность за произошедшее на спикера палаты.

Дивизия СС "Галиция" была сформирована из жителей Западной Украины в 1943 году. В июле 1944 года почти полностью уничтожена в сражении под Бродами, затем была переформирована и использовалась в Австрии, Словакии, Югославии. В апреле 1945 года ее вывели из состава войск СС, переименовали в 1-ю украинскую дивизию и включили в состав Украинской национальной армии. В мае ее военнослужащие сдались войскам Великобритании и США.