Ле Пен заявила, что Франция выводит войска и дипломатов из Нигера на унизительных условиях

Глава парламентской фракции партии "Национальное объединение" назвала это "серьезным провалом французской дипломатии"

ПАРИЖ, 26 сентября. /ТАСС/. Ошибки во внешней политике Франции в Африке привели к безвыходному положению, в котором Парижу приходится отзывать дипломатов и выводить войска из Нигера на унизительных условиях. Такое мнение высказала в эфире радио France Inter глава парламентской фракции партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.

"Это не было решением, - сказала она в ответ на просьбу прокомментировать заявление президента Франции Эмманюэля Макрона об отзыве посла и выводе войск из Нигера. - В реальности [у Макрона] не было выбора. <...> Это печально, потому что таким образом создается впечатление, будто нас вышвырнули из Африки. Но другого выбора не было. Мы отзываем своего посла и выводим военных на унизительных условиях. Все это - серьезный провал французской дипломатии".

По мнению политика, французский лидер рассчитывал на то, что власть мятежников окажется более хрупкой, чем она оказалась на самом деле, а также на то, что Экономическое сообщество стран Западной Африки (ECOWAS) совершит военную интервенцию для восстановления конституционного порядка в стране. "В реальности ничего такого не произошло. Как показывает сегодня анализ ситуации, он не мог поступить иначе, кроме как объявить об уходе", - констатировала она.

24 сентября президент Макрон объявил о выводе французских войск из Нигера к концу года. Он также заявил, что Париж отзывает посла из этой страны. Численность военного контингента Пятой республики в Нигере оценивается в 1,5 тыс. человек.