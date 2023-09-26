МИД Китая призвал США оперативно раскрыть дело о нападении на посольство Кубы

Представитель министерства Ван Вэньбинь отметил, что страна должна "принять все эффективные меры для защиты безопасности дипломатических миссий"

ПЕКИН, 26 сентября. /ТАСС/. Китайские власти настаивают на оперативном раскрытии дела о нападении на посольство Кубы в Вашингтоне. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"Мы призываем американскую сторону прояснить ситуацию и оперативно раскрыть это дело", - подчеркнул он на брифинге.

Китайский дипломат напомнил, что в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях Вашингтон обязан обеспечить неприкосновенность иностранных дипломатов. Он уточнил, что Соединенные Штаты должны "принять все эффективные меры для защиты безопасности дипломатических миссий и их сотрудников".

"Китай осуждает любое проявление насилия в отношении дипломатов", - добавил Ван Вэньбинь.

Ранее министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья сообщил, что неизвестный бросил две бутылки с зажигательной смесью в здание посольства его страны в Вашингтоне. Он не уточнил, был ли задержан нападавший. Дипломат добавил, что это не первая атака на кубинское диппредставительство в США и подобные инциденты повторяются из-за того, что злоумышленники чувствуют свою безнаказанность.