В парламенте Канады призвали к отставке спикера в связи с приглашением нациста

Некоторые представители парламента полагают, что ответственность за произошедшее лежит и на премьер-министре Джастине Трюдо

ОТТАВА, 26 сентября. /ТАСС/. Несколько канадских законодателей призвали к отставке спикера Палаты общин Энтони Роты, пригласившего украинского нациста в парламент во время визита президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщил телеканал CBC News.

"Это непростительная ошибка, которая ставит под удар всю палату. К сожалению, я считаю, что было потеряно священное доверие", - указал лидер фракции Новой демократической партии в нижней палате канадского парламента Питер Джулиан. По его словам, Рота не может далее исполнять свои обязанности после инцидента.

В то же время некоторые представители парламента полагают, что ответственность за произошедшее лежит и на премьер-министре Канады Джастине Трюдо. По мнению главы Консервативной партии и лидера оппозиции Пьера Пуальевра, канцелярия канадского лидера должна была проверить список приглашенных. "Канадцы устали от премьер-министра, который никогда не берет ответственность за то, что происходит под его руководством", - отметил он.

По данным телеканала, во вторник пройдет встреча представителей правительства и парламентской оппозиции со спикером Палаты общин для обсуждения случившегося. Встречу запросил Квебекский блок. В письме лидер фракции этой партии в палате Ален Террьен заявил, что приглашение нациста привело "к беспрецедентному кризису доверия" к парламенту.

Ранее агентство Associated Press опубликовало фотографии, на которых видно, что во время выступления Зеленского в парламенте Канады 22 сентября собравшиеся поприветствовали 98-летнего украинского националиста Ярослава Хунку, в годы Второй мировой войны служившего в 1-й украинской дивизии, также получившей известность как дивизия СС "Галиция". Один из снимков подписан: "Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо приветствуют Ярослава Хунку, который служил в 1-й украинской дивизии во время Второй мировой войны, а затем эмигрировал в Канаду".

Дивизия СС "Галиция" (также известна как "Галичина") была сформирована из жителей Западной Украины в 1943 году. В июле 1944 года была почти полностью уничтожена в сражении под Бродами, затем была переформирована и использовалась в Австрии, Словакии и Югославии. В апреле 1945 года была выведена из состава войск СС, переименована в 1-ю украинскую дивизию и вошла в состав Украинской национальной армии. В мае ее военнослужащие сдались войскам Великобритании и США.