СМИ: следователи Польши подтвердили, что 15 ноября в стране упала ракета с Украины

Как сообщила газета Rzeczpospolita, украинская сторона не сотрудничает с польским следствием и не предоставляет никаких материалов

ТАСС, 26 сентября. Польские следователи, которые выясняют обстоятельства падения на территории республики 15 ноября прошлого года ракеты, подтвердили, что она была украинской. Об этом сообщает газета Rzeczpospolita со ссылкой на источники.

По данным издания, украинская сторона не сотрудничает с польским следствием и не предоставляет никаких материалов. Однако несмотря на это, в Польше установили причины инцидента, который унес жизни двух фермеров. Выводы, как пишет Rzeczpospolita, категоричны и исключают возможность запуска этой ракеты с территории России. "Это украинская ракета ПВО взорвалась в Пшеводове и убила двух человек", - приводит газета мнение польских экспертов из прокуратуры.

"Выводы получены, но учитывая их засекреченный характер, мы не сообщаем их содержание", - сказал пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Польши Лукаш Лапчиньский. "На данном этапе следственные действия на польской территории исчерпаны, - добавил он. - Мы направили запрос о правовой помощи Украине и ждем ответ".

Ранее польские СМИ сообщали, что в Польше тогда упала ракета системы С-300. "Дальность полета этой ракеты составляет от 75 до 90 км. В тот момент российские позиции находились в таком месте, откуда ни одна российская ракета не могла достичь Пшеводува", - уверены следователи.

15 ноября прошлого года в населенном пункте Пшеводув (Люблинское воеводство), расположенном на востоке Польши на границе с Украиной, упала ракета, в результате чего погибли два человека. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что, согласно оценке властей республики, боеприпас принадлежал украинским силам ПВО. В Киеве эту версию отрицают. В Варшаве случившееся считают несчастным случаем. В Госдепартаменте США заявили, что американская администрация полностью уверена в точности выводов польских властей.