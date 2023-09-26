Премьер Чехии заявил о неизменности позиции, несмотря на намерение направить посла в РФ

Его обязанности в Москве пока исполняет советник-посланник

ПРАГА, 26 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил об отсутствии подвижек в чешско-российских отношениях на фоне конфликта на Украине, несмотря на намерение Праги направить своего посла в Москву. Его обязанности в российской столице исполняет пока советник-посланник.

"Нет. Мы - страна и ее правительство, занимающие однозначную позицию к России. Мы ведем себя консистентно по вопросу поддержки Украины, которая противостоит российской агрессии. Мы предпринимаем шаги, чтобы избавиться от зависимости от России [в энергетической сфере]", - сказал премьер новостному порталу seznamzpravy.cz. Он подчеркнул, что республика полностью отказалась от поставок газа из РФ, объем которых до 24 февраля 2022 года составлял 97% потребности страны в этом виде энергетического сырья.

Говоря о возможности направления в РФ чешского посла, Фиала отметил, что этот вопрос решается "при координации с союзниками" республики. "Отношения с Россией у нас находятся на низком дипломатическом уровне", - сказал он, напомнив, что после 24 февраля 2022 года Прага отозвала разрешения на деятельность российских генеральных консульств в городах Карловы Вары (Западная Чехия) и Брно (юго-восток республики).

Премьер также прогнозирует, что цены на энергоносители в республике, резко возросшие в 2022 году, вскоре должны понизиться. В связи с этим государственная поддержка национальных потребителей понизится. Правительство на эти цели, по его словам, израсходовало в период энергетического кризиса сотни миллиардов крон (десятки миллионов долларов).