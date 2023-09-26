Участие в форуме "Один пояс - один путь" подтвердили более 130 стран

Мероприятие пройдет в октябре в Пекине

ПЕКИН, 26 сентября. /ТАСС/. Представители более чем 130 стран подтвердили свое участие в международном форуме "Один пояс - один путь" ("Пояс и путь"), который в октябре пройдет в Пекине. Об этом сообщил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"На текущий момент представители уже более чем 130 стран подтвердили участие в форуме", - заявил он на брифинге.

Как уточнил официальный представитель, мероприятие также привлекло внимание многих международных организаций. Он отметил, что организаторы ведут подготовку к форуму.

По словам Ван Вэньбиня, Китай поддерживает контакты с заинтересованными сторонами. "Мы приглашаем партнеров, активно участвующих в проектах "Пояса и пути", приехать в Пекин, чтобы мы могли вместе обсудить большие возможности для сотрудничества", - добавил он.

Третий международный форум "Один пояс - один путь" состоится в октябре. Президент РФ Владимир Путин подтвердил намерение принять в нем участие.

Инициатива "Один пояс - один путь" - концепция, предложенная в 2013 году председателем КНР Си Цзиньпином для активизации международных многосторонних торгово-инвестиционных проектов с участием заинтересованных стран и использованием китайского, а также зарубежного капитала. К ней уже присоединились свыше 150 государства и более 30 международных организаций.