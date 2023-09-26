Турецкие войска повредили при обстреле ТЭС на северо-востоке Сирии

Ремонтные бригады не могут выехать на место, поскольку поселок Умм-эль-Кейф находится на линии соприкосновения, заявил директор государственной электроэнергетической компании Салех Идрис

БЕЙРУТ, 26 сентября. /ТАСС/. Энергоснабжение северо-восточных районов Сирии нарушено в результате выхода из строя региональной электростанции в Умм-эль-Кейфе. Об этом сообщил газете Al Watan директор государственной электроэнергетической компании Салех Идрис. По его словам, хозяйственному объекту был нанесен материальный урон во время обстрела турецкими войсками окрестностей города Телль-Тамер.

"Поврежден пункт управления и несколько металлических опор линии электропередачи, что привело к перебоям в снабжении электричеством населенных пунктов в провинции Хасеке", - указал директор. Он отметил, что ремонтные бригады не могут выехать на место, поскольку поселок Умм-эль-Кейф находится на линии соприкосновения с турецкими оккупационными силами и марионеточными формированиями.

"Это небезопасно, поскольку противник время от времени ведет огонь", - сказал Идрис.

В июле после обстрелов турецкой артиллерии прекратила работу водонапорная станция в Аллюке. Сирийский МИД направил послание в Совбез ООН, в котором подчеркнул, что "в результате действий турецких военных свыше 1 млн человек в разгар летней жары испытывают острую нехватку питьевой воды".

Конфликт на северо-востоке Сирии, от которого страдает мирное население, продолжается с середины 2022 года. Турция пытается расширить пограничную зону безопасности, созданную в Хасеке и Ракке в 2019 году, и занять подконтрольные курдским формированиям районы.