Лукашенко в Киргизии обсудит с Путиным самолетостроение и строительство железной дороги

Президент Белоруссии проинформировал о том, что в понедельник провел с российским коллегой телефонные переговоры, в ходе которых обсуждались белорусско-российские проекты

МИНСК, 26 сентября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что 15 октября на встрече в Киргизии с российским коллегой Владимиром Путиным обсудит совместное производство авиационной техники и строительство железнодорожной ветки из Белоруссии на Санкт-Петербург.

"15 октября встречаемся в Кыргызстане", - сказал Лукашенко в ходе встречи с находящимся в Минске губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко.

Лукашенко также проинформировал о том, что в понедельник провел с Путиным телефонные переговоры, в ходе которых обсуждались большие белорусско-российские проекты.

"Я вчера разговаривал с президентом России. Мы особо не опубликовывали этот разговор. Должен отметить, что мы два проекта обговорили", - сказал Лукашенко, отметив, что эти проекты планируется обсудить на встрече в Киргизии.

Он сообщил, что в ходе разговора "речь шла о совместном производстве самолетов небольшой вместимости, которые очень востребованы и нужны в Российской Федерации". "Как сказал президент России, <…> в регионах такие самолеты востребованы, тем более они могут осуществлять посадку на грунт. И у нас есть соответствующие компетенции в Белоруссии, и мы предложили этот самолет построить, а также более интенсивно осваивать производство отдельных компонентов [самолета] Ил-96 и обслуживать у нас в Беларуси. Мы это можем сделать, это очень большой кусок работы", - сказал Лукашенко.

"Второе, что нас касается, - это строительство второй железнодорожной ветки от Беларуси на Ленинград, чтобы мы большие объемы могли грузов перебрасывать в ваши порты и оттуда работать на весь мир. Для нас это очень важно, мы занимаемся портовым строительством. Но узкое место у нас железная дорога", - сообщил белорусский президент.