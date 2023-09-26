Япония выдвинула инициативу по переговорам о ядерной сделке с Ираном

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что любая инициатива японской стороны, которая укладывается "в интересы Ирана", будет рассмотрена Тегераном положительно

ТОКИО, 26 сентября. /ТАСС/. Японская сторона выдвинула инициативу, направленную на возобновление переговоров вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД - прим. ТАСС). Об этом сообщил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян.

"Мы поддерживаем конструктивную роль, которая Япония играет в деле возобновления ядерной сделки", - отметил Абдоллахиян в интервью агентству Kyodo. Глава иранского внешнеполитического ведомства не привел никаких деталей японской инициативы. По его словам, предложение было передано ему японской стороной еще в августе, когда Абдоллахиян посещал Токио с официальным визитом. Глава МИД Ирана добавил, что любая инициатива японской стороны, которая укладывается "в интересы Ирана", будет рассмотрена Тегераном положительно.

В 2015 году "пятерка" постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германия подписали с исламской республикой Совместный всеобъемлющий план действий, нацеленный на преодоление кризиса вокруг иранской ядерной программы. Предыдущий президент США Дональд Трамп принял в 2018 году решение о выходе из этой договоренности. Действующий глава американской администрации Джо Байден, представляющий партию демократов, неоднократно сигнализировал о готовности вернуть Вашингтон в ядерную сделку.

Россия, Великобритания, Германия, Китай, США и Франция с апреля 2021 года ведут с Ираном в Вене переговоры о восстановлении СВПД в его первоначальном виде. 10 ноября 2022 года генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что очередной раунд переговоров с представителями исламской республики завершился в австрийской столице без какого-либо результата.