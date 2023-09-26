Глава МИД Грузии ознакомил представителей Еврокомиссии с выполнением рекомендаций ЕС

Лидеры Евросоюза в июне 2022 года предоставили статус кандидата в члены ЕС Молдавии и Украине, но отказали Грузии, признав лишь ее европейскую перспективу

ТБИЛИСИ, 26 сентября. /ТАСС/. Глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили в ходе рабочего визита в Брюссель ознакомил замглавы Еврокомиссии Веру Юрову и еврокомиссара по внутренним делам Илву Йоханссон с процессом по выполнению 12 рекомендаций для предоставления республике статуса кандидата в члены ЕС. Об этом сообщила пресс-служба грузинского внешнеполитического ведомства.

"Министр ознакомил заместителя главы Еврокомиссии с успехом выполнения Грузией рекомендаций Еврокомиссии и выразил надежду, что прогресс Грузии и осуществленные реформы должным образом будут оценены и будут отражены в соответствующем решении о предоставлении статуса кандидата стране", - говорится в сообщении.

Дарчиашвили на встрече с Йоханссон подтвердил приверженность грузинского правительства полному выполнению рекомендаций и выразил надежду, что старания республики оценят должным образом. Глава МИД Грузии и еврокоммисар по внутренним делам также обсудили усилия республики в борьбе с организованной преступность и коррупцией. Позитивно была оценена работа Грузии с Европолом и Фронтекс, подчеркнули в МИД.

Лидеры Евросоюза в июне 2022 года предоставили статус кандидата в члены ЕС Молдавии и Украине, но отказали Грузии, признав лишь ее европейскую перспективу. Они определили 12 рекомендаций для предоставления республике в дальнейшем статуса кандидата в члены ЕС, которые касаются борьбы с коррупцией, укрепления верховенства закона, принятия закона против олигархов, улучшения законодательства для избрания омбудсмена и прочих аспектов.