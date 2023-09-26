Guardian: глава ЕП надеется на начало переговоров о приеме Украины в ЕС в декабре

Решение о начале диалога остается за министрами ЕС, которые встретятся после оценки октябрьского отчета Еврокомиссии о готовности Украины к таким переговорам, пишет издание

ЛОНДОН, 26 сентября. /ТАСС/. Глава Европарламента (ЕП) Роберта Метсола ожидает, что переговоры о приеме Украины в Евросоюз начнутся до конца года. Об этом она заявила газете The Guardian.

Газета уточняет, что решение о начале диалога "остается за министрами ЕС, которые встретятся в декабре после оценки октябрьского отчета Еврокомиссии (ЕК) о готовности Украины" к таким переговорам.

По данным издания, Метсола рассчитывает на начало переговоров не позднее Рождества. "Ожидаю конкретного [положительного] результата, - отметила она. - Худшим сигналом в данной ситуации было бы то, что поставленные нами [Киеву] цели и сроки мы же сами и не выполняем".

Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен отметила необходимость реформы фондов ЕС из-за предполагаемого расширения объединения. Спикер ЕП заявила, что "нынешняя экономическая модель, конечно, не сможет выжить при 32 или 33 [государствах-членах]". "Но сейчас именно тот момент, когда нам нужно поговорить об этом, и мы уже начали работу в Европарламенте", - сказала Метсола.

ЕС предоставил Украине в 2022 году официальный статус кандидата на вступление. Следующим шагом должно стать начало переговоров о вступление в сообщество. Для запуска переговорного процесса странам необходимо выполнить ряд условий, включая проведение реформ. 22 июня был представлен предварительный доклад Еврокомиссии (ЕК) о готовности Украины к переговорам о вступлении в ЕС, согласно которому Киев полностью выполнил лишь два из семи условий для начала процесса - принял законодательство о судебной реформе, а также о свободе СМИ. В настоящее время в общей сложности восемь государств имеют статус кандидата в Евросоюз. Это Албания, Турция, Северная Македония, Черногория, Сербия, Молдавия, Украина и Босния и Герцеговина.