Депутат ФРГ считает, что переговоры о присоединении стран к ЕС могут занять десятилетия

Их успех будет зависеть от выполнения необходимых требований, соответствующих критериям сообщества, добавил Гюнтер Крихбаум

БРЮССЕЛЬ, 26 сентября. /ТАСС/. Переговоры о вступлении новых стран в Евросоюз (ЕС) могут длиться десятилетиями, их успех будет зависеть от выполнения необходимых требований, соответствующих критериям сообщества. Об этом порталу Euractiv заявил депутат Бундестага от Христианско-демократической партии Гюнтер Крихбаум, отвечающий за европейскую политику.

"Переговоры о вступлении в ЕС могут занять многие годы, если не десятилетия, и пробуксовывание в них нельзя считать редкостью", - указал политик, назвав ошибочным стремление установить какую-то конкретную дату присоединения новых стран к ЕС. По его словам, определяющую роль в этом вопросе играют не сроки, а готовность той или иной страны соответствовать критериям для вступления в ЕС, "особенно тем, которые касаются верховенства закона".

Однако, как пишет портал, разногласия внутри самого сообщества могут усложнить процесс присоединения новых стран. "Самым большим препятствием может стать отсутствие политической воли со стороны определенных стран ЕС, особенно тех, которые требуют скорейшего присоединения Украины", - сказал изданию германский депутат из Комитета по делам ЕС от Социал-демократической партии Кристиан Петри. В первую очередь, как отмечает Euractiv, речь идет о Польше, которая выступает против отказа от принципа единогласия при принятии решений на уровне ЕС, предложенного рядом европейских стран, включая Германию.

Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз должен активизировать подготовку к новому этапу расширения и согласовать временные рамки приема 10 государств. При этом он указал, что новыми членами ЕС должны стать Украина и Западные Балканы. Боррель предложил определить конкретный график вступления новых стран в состав Евросоюза. По его словам, главы МИД условились провести в конце сентября встречу с коллегами из стран Западных Балкан для обсуждения вопросов расширения.

В настоящий момент официальный статус кандидатов на вступление в ЕС имеют Албания, Босния и Герцеговина, Молдавия, Северная Македония, Сербия, Турция, Украина и Черногория. Брюссель оказывает давление на Сербию, чтобы заставить ее согласиться на предоставление этого статуса Косову, что фактически равнозначно официальному признанию независимости края. Грузия также надеется получить статус кандидата на вступление, однако пока нет ясности, когда это произойдет.