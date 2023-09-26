Сербия запросила международные организации расследовать действия косовской полиции

В ходе инцидента на севере Косова были убиты четыре сербских гражданина

БЕЛГРАД, 26 сентября. /ТАСС/. Сербия неоднократно обращала внимание международного сообщества на то, что политика террора премьера непризнанного Косова Альбина Курти приведет к трагедии, и сейчас снова требует от международных акторов предпринять конкретные шаги и провести расследование произошедшего на севере Косова и Метохии. Об этом заявил глава Канцелярии по Косову и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович.

"Сербия призывает участников международного сообщества срочно предпринять конкретные шаги, чтобы обуздать войну и оккупационную политику Курти, а также избавить регион от еще одной неудачи на пути к с трудом завоеванному миру, - приводятся слова Петковича в опубликованном заявлении правительства. - Если Силы НАТО для Косова (KFOR) и специальная миссия ЕС в области верховенства закона (EULEX) в прошлом году были пассивны по отношению к террору Курти, несмотря на то, что мы почти каждый день предупреждали, что ситуация может выйти из-под контроля, то сейчас для них настал последний момент, чтобы принять решительные меры и остановить беспредел албанской полиции, чтобы на севере Косова и в Метохии воцарился мир".

Представитель сербского кабмина отдельно указал на то, что Белград требует, чтобы "международные миссии провели беспристрастное расследование действий косовского спецназа во время событий в Звечане". "В прошлом году из Белграда международному сообществу постоянно поступали предупреждения о том, что ежедневное насилие и провокации Альбина Курти в отношении сербского народа на севере Косово и Метохии могут привести к трагедии и непостижимым последствиям. К сожалению, это произошло 24 сентября. Альбин Курти упорно уничтожал любую возможность диалога и нормализации отношений, пока на севере Косова и Метохии не пролилась кровь", - указал Петкович, добавив, что "в этот момент сербы на севере Косово и Метохии переживают беспрецедентный террор, о котором вы не услышите ни слова осуждения со стороны международных представителей".

Инцидент на севере Косова

Президент Сербии Александар Вучич в ходе обращения к нации вечером 24 сентября заявил, что представители Сил НАТО для Косова (KFOR) фактически дали премьер-министру самопровозглашенной республики Альбину Курти карт-бланш на убийство сербов в ходе инцидента на севере Косова, где были убиты четыре гражданина Сербии. По его словам, представители KFOR помогали полиции самопровозглашенного Косова в операции против местных сербов.

Ранее Курти опубликовал фотографии вооруженных людей в масках, утверждая, что они напали на полицейских при поддержке сербских властей. Он сообщал, что правоохранительные органы Косова проводят операцию по задержанию подозреваемых. По словам Курти, в ночь на 24 сентября один страж порядка был убит, а второй получил ранения. Позднее Вучич сообщил, что полицейские подразделения непризнанного Косова убили трех сербов и тяжело ранили двух, позднее умер еще один человек. По словам президента Сербии, после произошедшего Белград никогда не признает независимость края.