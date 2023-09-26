Глава правительства Каталонии попросил согласовать условия для референдума о независимости

Пере Арагонес отметил необходимость "открыть новую фазу переговоров"

МАДРИД, 26 сентября. /ТАСС/. Глава правительства Каталонии Пере Арагонес просит исполняющего обязанности премьер-министра Испании Педро Санчеса в ходе предстоящего срока полномочий согласовать условия проведения референдума о независимости региона.

"Срок полномочий, который начинается в государстве, с 2023 по 2027 год, можно понимать только как тот, который позволит Каталонии установить условия для голосования", - сказал Арагонес. "Если когда-либо у нас были силы сделать это возможным, то это сейчас, - добавил он. - Мы должны открыть новую фазу переговоров". Политик также выразил уверенность в том, что Мадрид пойдет на амнистию каталонских сепаратистов.

По итогам прошедших в июле всеобщих выборов ни одна политическая сила не получила достаточной поддержки для самостоятельного формирования правительства. Лидер Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП), и. о. премьера Педро Санчес заявлял о готовности попытаться заручиться поддержкой парламента, чтобы вновь занять пост главы правительства. ИСРП важна поддержка партий, получивших небольшое число кресел в парламенте, в том числе каталонских политических сил, выступающих за независимость региона.

26 сентября в Конгрессе депутатов (нижняя палата парламента) начнутся дебаты по кандидатуре лидера консервативной Народной партии Альберто Нуньеса Фейхоо на пост главы кабмина. Если ему не удастся быть избранным на пост премьера, то это может попытаться сделать Санчес.