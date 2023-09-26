В парламенте Румынии начинается рассмотрение запроса Минобороны о закупке самолетов F-35

Согласно письму Минобороны, на первом этапе будут приобретены 32 самолета, на втором - еще 16

БУХАРЕСТ, 26 сентября. /ТАСС/. Постоянные бюро Палаты депутатов и Сената парламента Румынии приняли к рассмотрению запрос министерства национальной обороны одобрить в предварительном порядке закупку 32 самолетов F-35. Об этом сообщило агентство Agerpres.

Согласно письму Минобороны, на первом этапе будут приобретены 32 самолета, на втором - еще 16. Ориентировочная стоимость программы - $6,5 млрд.

Решение о приобретении американских истребителей пятого поколения F-35 было принято в апреле этого года на заседании Верховного совета обороны Румынии, который объединяет высших руководителей страны и глав силовых ведомств.

Ранее министр национальной обороны Анджел Тылвэр уточнил, что самолеты F-35 поступят в Румынию в 2032 году при условии, что направленное в США письмо-согласие будет подписано в 2024 году. Он добавил, что программа оснащения F-35 будет обсуждаться в парламенте этой осенью с тем, чтобы сделка была завершена в будущем году.

После снятия с боевого дежурства самолетов МиГ-21 румынские ВВС используют эскадрилью F-16, состоящую из 17 самолетов, приобретенных в Португалии. Также были приобретены 32 норвежских самолета F-16, которые Румыния пока не получила.