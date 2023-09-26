Швеция впервые за 10 лет депортировала граждан Ирака

Багдад ранее отказывался принимать высылаемых из королевства людей

СТОКГОЛЬМ, 26 сентября. /ТАСС/. Шведские власти принудительно выслали 26 иракских граждан. Об этом сообщает Sveriges Radio со ссылкой на источники.

Самолет с депортируемыми вылетел утром в Багдад. На борту также находятся сотрудники службы исполнения наказаний и полиции.

Это первый случай принудительной депортации из Швеции в Ирак с 2012 года. Ранее Багдад отказывался принимать высылаемых из королевства людей.

Адвокат Маджид Альнаши, который представляет интересы нескольких мигрантов на борту самолета, настаивает на том, что теперь власти обеих стран должны объяснить, что именно стоит за принудительными депортациями и почему Ирак изменил позицию по этому вопросу.